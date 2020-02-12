رئيس الوزراء الكويتي يُحدث “ذمته المالية” لدى نزاهة

صرح المستشار عبد الرحمن النمش – رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه قد استقبل واخوانه أعضاء مجلس الأمناء اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، مشيراً أن الزيارة جاءت من أجل قيام سموه بتحديث اقرار الذمة المالية الخاص به.

وفي سياق متصل أكد النمش على أن حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على الحضور إلى مقر «نزاهة» لتحديث اقرار الذمة المالية الخاص به، هو أمر يؤكد على دعمه لـ«نزاهة» وتوجيه رسالة صريحة للكافة بضرورة الحضور إلى «نزاهة» لتقديم أو تحديث إقرار الذمة، بما ينعكس على نشر ثقافة الشفافية والنزاهة بين موظفي الدولة، وأن مكافحة الفساد تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة.

من جانب آخر أشار رئيس «نزاهة» إلى أن الخالد قد أثنى على عمل الهيئة وآليات العمل فيها وما حققته من خطوات وانجازات في سنوات عملها الأولى، كما أشار النمش إلى الدعوة التي أطلقها الخالد لكافة المواطنين والمقيمين بأن يبادروا إلى إبلاغ «نزاهة» عن أي واقعة فساد، فضلا عن دعوته لكافة المخاطبين بأحكام قانون انشاء الهيئة للإلتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لتقديم إقرارات الذمة المالية، كما حث سموه كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية على التعاون مع «نزاهة» من أجل التنفيذ الأمثل لاستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتي يتجسد الجانب الوقائي والتوعوي منها في المحور الأول لبرنامج عمل الحكومة.

وأعرب المستشار النمش في ختام تصريحه عن سعادته وكافة العاملين بالهيئة بزيارة رئيس الوزراء وتقديرهم الكامل لحرص سموه أن يضرب المثل للكافة في الالتزام بأحكام قانون انشاء الهيئة.