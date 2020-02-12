عبدالعزيز المخلد في ذمة الله.. و تعزي

انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي ورئيس نادي القادسية الأسبق عبدالعزيز المخلد.. وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر يوم غد الخميس ،، تسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون.