“الدفاع” تشكل لجنة فنية متخصصة بشأن “الكاراكال”

أصدرت وزارة الدفاع بيان صحفي اليوم أعلنت فيه عن تشكليها لجنة فنية متخصصة بشأن طائرات ( الكاراكال )، مؤكدة في الوقت ذاته على تعليق استلامها لتلك الطائرات في الوقت الراهن إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة.

وجاء البيان الصحفي كالآتي:

توضيحاً من وزارة الدفاع بشأن ما تقدم به بعض النواب الأفاضل بمجلس الأمة من تساؤلات واستفسارات حول وجود الخلل الفني بطائرات ( الكاراكال ) وما تعرضت له طائرتان من هذا النوع تحديداً قبل تسلمهما رسمياً من الشركة المصنعة .

فإن وزارة الدفاع ومن منطلق حرصها التام على سلامة أبنائها الطيارين والعاملين على مثل هذا النوع من الطائرات، وحفاظاً منها على المال العام، وتفاعلاً مع تلك التصريحات والتساؤلات المستحقة من السادة النواب، قد أصدرت اليوم قراراً بتشكيل (لجنة فنية متخصصة) تكون مهامها بحث كافة الأسباب التي حالت دون تسلم الطائرات، والوقوف أيضاً على آلية معالجة هذه الأسباب والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى ضمان وصول جميع الطائرات سالمةً إلى أرض الوطن ودون وجود أي خلل فني فيها .

وعليه فإن الوزارة تؤكد على تعليق استلامها لتلك الطائرات في الوقت الراهن إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة واستلام تقارير الشركة المصنعة لها بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك الطائرات ، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول تسلمها رسمياً من الشركة المصنعة

وعلى ضوء ما يظهر من نتائج إيجابية بهذا الخصوص مع بيان كافة الضمانات التي تحول دون وقوع أي خلل فني بها مستقبلاً .