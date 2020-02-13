اعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد) الى 1362 شخصا وتسجيل 59651 حالة اصابة مؤكدة في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي انه تم تسجيل 14921 حالة إصابة جديدة منها 14840 في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس و 249 حالة وفاة جديدة 242 منها في المقاطعة ذاتها وهي اعلى زيادة يومية يتم تسجيلها.

واضافت اللجنة ان عدد الحالات التي شفيت تماما وتمكنت من مغادرة المستشفيات بلغ 5646 مريضا بينهم 3441 حالة في مقاطعة (هوبي).

واوضحت اللجنة ان سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابات يعود الى استخدام مقاطعة (هوبي) طريقة جديدة للكشف عن الفيروس والمتمثلة في مسح التصوير المقطعي المحوسب فضلا عن اعتبار الحالات المشخصة سريريا “حالات مؤكدة” لتحظى بالعلاج القياسي في الوقت المناسب.

من جانبها ذكرت السلطات الصينية أن عدد المستشفيات المخصصة لعلاج المرضى المصابين بفيروس (كورونا المستجد) في مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبي) ارتفع إلى أكثر من 40 مستشفى حيث تم بناء مستشفيات جديدة وتجهيز وتحويل عدد من المباني الى مستشفيات مؤقتة.

من جهته اصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ أمرا بتكليف 2600 موظف إضافي من الطواقم الطبية التابعة للقوات المسلحة بمهمة علاج المرضى في مستشفيين في مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبي).