بعد توقف دام خمس سنوات، في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، فإن الحياة ستدب من جديد في حقل الوفرة في العمليات المشتركة رسميًا يوم الاحد المقبل.

وبحسب مذكرة داخلية حصلت القبس على نسخة منها، أرسلها المدير العام لعمليات الوفرة المشتركة حمد العجمي للمديرين والمستشارين ورؤساء الفرق العاملين بعمليات الوفرة المشتركة ، اعرب فيها عن سعادته، بإبلاغهم، انه تماشياً مع توجيهات الإدارة العليا، فإن عمليات الوفرة المشتركة ستبدأ رسمياً التشغيل الآمن لإنتاج النفط بشكل فعال يوم الاحد المقبل وفقًا لخطة اعادة التشغيل المعتمدة ، لافتا إلى أن الحفاظ على السلامة أولوية في جميع الأوقات.

وتابع العجمي : اود ان انتهز الفرصة لأبارك لكم واشكركم جميعًا للعمل الجدير بالثناء الذي الذي قمتم به في المحافظة على المعدات والمرافق اثناء فترة التوقف.

وأضاف العجمي في رسالته «دعونا نستمر بالعمل بطريقة آمنة ومنتجة للنمو والنجاح بالعمل في عمليات الوفرة المشتركة».

يذكر أن حقل الوفرة الذي توقف عن الانتاج في عام 2015 تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا وتديره شركة شيفرون العربية السعودية بالتعاون مع شركة نفط الخليج، فيما تبلغ طاقة حقل الخفجي نحو 300 ألف برميل يوميا.

المصدر : صحف