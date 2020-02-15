اعلنت السلطات الصينية اليوم السبت تسجيل 143 حالة وفاة جديدة و2641 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي ان عدد حالات الوفاة ارتفع حتى مساء امس الجمعة الى 1523 شخصا في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة الى 66492 شخصا.

واوضحت في هذا السياق ان من بين حالات الوفاة 139 حالة في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالتي وفاة في مقاطعة (خنان) وحالة وفاة واحدة في العاصمة بكين وأخرى في (تشوينغتشينغ).

وأضافت أنه تم تسجيل 2277 حالة جديدة مشتبها بها مبينة ان 849 مريضا ساءت أحوالهم الصحية بينما ما يزال 11053 مريضا في حالة حرجة في حين غادر المستشفيات 8096 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت اللجنة انها تتابع 513183 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 30081 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 196039 شخصا آخر تحت المراقبة الطبية.

وأشارت الى تسجيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 56 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية يوم الجمعة من بينها حالة وفاة واحدة في حين تم تسجيل عشر حالات في منطقة مكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في تايوان وغادر مريض واحد في هونغ كونغ وثلاثة في مكاو وآخر في تايوان المستشفيات بعد تعافيهم.

من جانبه تفقد رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ أعمال الوقاية من فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) والسيطرة عليه في محطة قطارات غرب بكين.

ودعا تشيانغ إلى اتخاذ إجراءات عديدة لتوزيع رحلات العودة إلى بكين بعد انتهاء عطلة عيد الربيع بشكل مناسب من أجل تقليص فرص انتقال الفيروس.

من جهتها قالت وزارة المالية الصينية انها خصصت 55ر80 مليار يوان (حوالي 35ر11 مليار دولار أمريكي) من الاعتمادات المالية لدعم المعركة التي تخوضها البلاد ضد تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

واضافت الوزارة انه تم حتى الان انفاق 41 مليار يوان (حوالي 86ر6 مليار دولار) حيث وجهت الاعتمادات المالية المركزية بشكل رئيسي نحو علاج المرضى وشراء اللوازم الطبية ودعم خدمات الصحة العامة وتطوير اللقاحات وبناء مستشفيين مؤقتين في مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبي) مركز تفشي الفيروس.

بدورها قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية انه تم حتى امس الجمعة إرسال 217 فريقا طبيا يضم 25633 عاملا طبيا وثلاثة مختبرات متنقلة الى مقاطعة (هوبي) للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

وكشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية انها ستوسع استخدام تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5 جي) في المعركة المستمرة ضد تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

وذكرت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية أن الصين طورت علاج بلازما النقاهة للمرضى المصابين بالفيروس وانها جمعت البلازما من بعض المرضى المتعافين لإعداد المنتجات العلاجية التي تضم (بلازما النقاهة) و(الجلوبولين المناعي).