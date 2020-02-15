“الداخلية”: إقامة المواكب حق كفله الدستور ويستوجب الحصول على ترخيص

تؤكد وزارة الداخلية أن حق إقامة المواكب والتجمعات كفله الدستور الكويتي ونظمته القوانين المرعية، لافتة الى أن القوانين المنظمة الصادرة من مجلس الأمة والشروط واللوائح لإقامة المواكب أو التجمعات اشترطت حصول ترخيص.

وبالإشارة الى دعوات التجمع في ساحة الإرادة اليوم، فإن وزارة الداخلية تود الإفادة الى أنها لم ترخص لتجمع في ساحة الإرادة اليوم.

وتناشد وزارة الداخلية كافة الإخوة المواطنين بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية سواء من حيث تقديم الطلب أو المشاركة في التجمعات، وهي على ثقة كاملة بأن الاخوة المواطنين حريصين كل الحرص على أمن وسلامة هذا الوطن الغالي علينا جميعا.