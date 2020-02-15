توضيح من وزارة الاعلام بشأن ما يتداول “الحفل الموسيقي في إحدى الحدائق العامة”

ردا على مايتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حول السماح بدخول فرقة اجنبية للبلاد لاقامة حفل موسيقي بأحد الحدائق العامه وبان تلك الفرقة تخالف في عروضها المحاذير الرقابية للقرارات والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

أكدت وزارة الاعلام بانه قد تقدمت لها أحد الشركات الفنية لاقامة حفل غنائي بحديقة الشهيد وبأنه بعد التدقيق والبحث على طلب الشركة وعدم مخالفته للقرارات المنظمة لاقامة الحفلات ، تم منح الترخيص للحفل المذكور بعد أخذ الموافقات للجهات المعنية الأخرى بالدولة لأقامة حفل ,

مع أخذ تعهدات مكتوبة من الشركة بعدم مخالفة القرارات والقوانين المنظمة للحفلات.

كما ان ادارة التفتيش وادارة المصنفات الفنية لوزارة الاعلام ستتواجد بالحفل المذكور للحرص على عدم وجود اية مخالفات أو محاذير أثناء الحفل. وستقوم الوزارة بايقاف الحفل مباشرة في حالة وقوع اية محاذير او مخالفات للقرارات والقوانين المنظمة للحفلات.

كما ستطبق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح والقرارات على الشركة المنظمة للحفل في حالة وجود اية محاذير أو مخالفات