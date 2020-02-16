محليات

مقرر “حشد” الإعلامي يرد على ما أورده “حساب مشبوه” عن لقاء البراك والنفيسي في اسطنبول

منذ 22 دقيقة
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أصدر مقرر المكتب الاعلامي لحركة العمل الشعبي (حشد) محمد الذايدي تصريحا صحفياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر أحد الحسابات الوهمية.
وقال الذايدي: لم نعتد الرد على الحسابات الوهمية ، الا اننا ندرك ان أحد الحسابات المشبوهة هو حساب مرزوقي ، لذا سنرد على ما ورد فيه من افتراءات .

فلقد تشرف الامين العام للحركة “مسلم البراك” ، بزيارة المفكر العربي الاستاذ الدكتور “عبدالله النفيسي” وبرفقته الاخ العزيز “مبارك الجري” في مسكنه في اسطنبول ، وتناولوا وجبة الغداء مع الأمين العام وبعض الأ الحضور ، وتم التطرق للأوضاع العامة ، باستثناء الافتراءات التي أوردها هذا الحساب المشبوه ، حيث وضع “سيناريو كاذب” لطبيعة الحديث الذي دار بين الطرفين وهو أمر لا نستغربه من مثل هذه الحسابات المرزوقية ، ونعرف جيدا ما هي الرسائل التي يريد أن يرسلها في هذا الصدد ، ونقول له “خيب الله مساعيك انت ومعزبك”.

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