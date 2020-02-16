مقرر “حشد” الإعلامي يرد على ما أورده “حساب مشبوه” عن لقاء البراك والنفيسي في اسطنبول

أصدر مقرر المكتب الاعلامي لحركة العمل الشعبي (حشد) محمد الذايدي تصريحا صحفياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر أحد الحسابات الوهمية.

وقال الذايدي: لم نعتد الرد على الحسابات الوهمية ، الا اننا ندرك ان أحد الحسابات المشبوهة هو حساب مرزوقي ، لذا سنرد على ما ورد فيه من افتراءات .

فلقد تشرف الامين العام للحركة “مسلم البراك” ، بزيارة المفكر العربي الاستاذ الدكتور “عبدالله النفيسي” وبرفقته الاخ العزيز “مبارك الجري” في مسكنه في اسطنبول ، وتناولوا وجبة الغداء مع الأمين العام وبعض الأ الحضور ، وتم التطرق للأوضاع العامة ، باستثناء الافتراءات التي أوردها هذا الحساب المشبوه ، حيث وضع “سيناريو كاذب” لطبيعة الحديث الذي دار بين الطرفين وهو أمر لا نستغربه من مثل هذه الحسابات المرزوقية ، ونعرف جيدا ما هي الرسائل التي يريد أن يرسلها في هذا الصدد ، ونقول له “خيب الله مساعيك انت ومعزبك”.