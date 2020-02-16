سأحضر_جلسة_العفو هاشتاق دشنه مغردون دعماً لقضية العفو في جلسة الثلاثاء

دشّن ناشطون هاشتاق “سأحضر جلسة العفو” استباقاً لجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل وعلى جدول اعمالها فضية العفو الشامل.

واكد مغردون ان هذا اليوم سيكون يوماً فاصلاً يتمايز فيه نواب الأمة الحقيقيين الذين صانوا الأمانة وبروا بقسمهم.

وقال مغردون : تأييداً لمن بذلوا حرياتهم من أجلنا و من أجل أبنائنا سنحضر للضغط على المترددين من النواب ولكشف أقنعة المتلونين أمام الشعب الكويتي.

#سأحضر_جلسة_العفو

وسيكون يوماً فاصلاً يتمايز فيه نواب الأمه الحقيقيين الذين صانوا الأمانه وبروا بقسمهم وبين النواب"الفداويه"الذين خانوا الأمانه وحنثوا بقسمهم!!

•وإن غداً لناظره قريب. pic.twitter.com/uOtjrkmH6j — نامي حراب المطيري (@NamiHerab) ١٦ فبراير ٢٠٢٠

#سأحضر_جلسة_العفو تأييدا لمن بذلوا حرياتهم من اجلنا و من أجل ابنائنا. سأحضر للضغط على المترددين من النواب. سأحضر لكشف اقنعة المتلونين امام الشعب الكويتي pic.twitter.com/KA8IpL9YPp — د. احمد الذايدي (@DrAlthaidi) ١٦ فبراير ٢٠٢٠

الى مرزوق وأدواته في اللجنة التشريعية اقول لكم : ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )#سأحضر_جلسة_العفو — عبدالوهاب الرسام (@Rassami80) ١٦ فبراير ٢٠٢٠

يا أهل الكويت،، هؤلاء أبطالنا وشرفاؤنا أعلنوها مدوية أنهم في ذمة الله ثم ذمة الشعب الكويتي، لذلك حقاً علينا ألا نخذلهم وأقل القليل أن نحضر جلسة مجلس الأمة القادمة التي ستناقش قانون العفو الشامل. #سأحضر_جلسة_العفو pic.twitter.com/F5ifhM6LX2 — حمد العليان (@HamadAlOlayan) ١٦ فبراير ٢٠٢٠