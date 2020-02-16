برلمان

#سأحضر_جلسة_العفو هاشتاق دشنه مغردون دعماً لقضية العفو في جلسة الثلاثاء

منذ ساعتين
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دشّن ناشطون هاشتاق “سأحضر جلسة العفو” استباقاً لجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل وعلى جدول اعمالها فضية العفو الشامل.

واكد مغردون ان هذا اليوم سيكون يوماً فاصلاً يتمايز فيه نواب الأمة الحقيقيين الذين صانوا الأمانة وبروا بقسمهم.

وقال مغردون : تأييداً لمن بذلوا حرياتهم من أجلنا و من أجل أبنائنا سنحضر للضغط على المترددين من النواب ولكشف أقنعة المتلونين أمام الشعب الكويتي.

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