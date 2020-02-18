مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط ومناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة والتنويه بالعرائض والشكاوى المدرجة ومناقشة بند الأسئلة والإحالات.

ومدرج على الجدول برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات. (2016/2017_2019/2020)

ويتضمن الجدول 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها العفو الشامل وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويشتمل الجدول على طلبين بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقريرين عما يثار عن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات ايرباص والأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

ويحتوي الجدول 10 طلبات مناقشة بشأن الرعاية الصحة والتعليم وإصلاح الطرق والتلاعب في تسجيل عناوين السكن ومخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال، وإلى تفاصيل جدول الأعمال.