“الزراعة”: فرق لرصد تحرك أسراب الجراد الصحراوي ومكافحته

قالت الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة الكویتیة إنھا قامت بتوزیع فرق عمل لرصد تحرك أسراب الجراد الصحراوي ومكافحته بكامل معداتھا وذلك وفقا للالیة التي تم اعدادھا مسبقا بھذا الخصوص.

وقال مدیر العلاقات العامة في الھیئة حامد العازمي لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) الیوم الخمیس إن (الزراعة) تعمل وفق الخطة المعدة لمواجھة تحرك أسراب الجراد مبینا أن الفرق تقوم حالیا بالعمل على رصد حركة أسراب الجراد بالمناطق الزراعیة.

وأضاف العازمي أن ذلك یأتي تمھیدا لرش ھذه الاسراب بالمبیدات المكافحة لھا من خلال الالیات المجھزة لھذا الغرض