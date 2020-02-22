استقبال الكويتيين العائدين من ⁧‫إيران‬⁩ في مطار سعد العبدالله ‏لكي لا يختلطوا بالمسافرين

كشف مصدر مسؤول لصحيفة “القبس” الكويتية أن وزير الصحة د. باسل الصباح يجتمع حالياً مع لجنة الطوارئ لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد، في مطار الكويت الدولي، التي تضم عدداً من الجهات الحكومية لبحث كيفية إجلاء الكويتيين الموجودين في ايران. وقال المصدر لـ «القبس» إنه سيتم استقبال المواطنين، في إجراء

جديد، في مبنى الشيخ سعد العبدالله حتى لا يختلطوا بالمسافرين، وذلك عبر رحلتين، الأولى انطلقت الساعة العاشرة صباحاً برفقة طاقم طبي مكون من 12 طبيباً وممرضاً، سيكونون موجودين لفحص المواطنين قبل ركوبهم في الطائرات، موضحاً أن الرحلة الأولى ستحط الساعة 3.30 مساء، بينما ستحط الرحلة الثانية الساعة 4.20 مساء.