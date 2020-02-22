قضت محكمة مصرية اليوم السبت ببراءة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وسبعة آخرين في قضية اشتهرت اعلاميا ب”التلاعب بالبورصة”.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عبد العزيز قضت ببراءة نجلي مبارك وسبعة آخرين في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في “جريمة تربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق” على مبالغ مالية تقدر بحوالي 495 مليون جنيه مصري (حوالي 32 مليون دولار).

واتهمت النيابة هؤلاء بالاتفاق فيما بينهم على بيع (البنك الوطني المصري) لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات خارج البلاد.

وأشارت الى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على ادارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضا إلى علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب “جريمة تربح” والحصول على مبالغ مالية بحوالي 2ر12 مليون جنيه (حوالي 775 ألف دولار) وذلك بناء على “معلومات جوهرية” من باقي المتهمين.