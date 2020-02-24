المطير: بعد رفض مواطنين في إيران الانصياع للجهات الرسمية.. على الحكومة وقف الرحلات حتى تنتهي مشكلة كورونا

طالب النائب محمد براك المطير الحكومة وقف الرحلات وحجز فندق في مشهد وقم وإبقاء المواطنين هناك إلى أن تنتهي مشكلة كورونا في العالم وذلك بعد ظهور فيديوهات لمواطنين قادمين من إيران يرفضون الانصياع للجهات الرسمية.

وأضاف المطير على حسابه الشخصي بتويتر:”بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا على الصحة والداخلية حجر كل من في الطائرات وعائلاتهم والديوانيات وزملائهم في العمل الذين اختلطوا معهم.. وعلى الإخوة المواطنين مشكورين التعاون مع الجهات الرسمية.. وعلى طيران الكويتية عدم استخدام الطائرات القادمة من إيران لوجهات أخرى”.