الكويت والبحرين تعلنان أول إصابات بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، الاثنين اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا بين مواطنيها العائدين من إيران، فيما قالت البحرين إنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” أن الفحوص التي أجريت على القادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا .

وقالت الوزراة في بیان إن “الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر ( 53 عاما) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)”.

وشددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض.

أما الحالة الثالثة “فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر ( 21 عاما)، مشيرا إلى أن ھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض، وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة منقبل الھیئة الطبیة”.

وأكدت أن “وزارة الصحة وبالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقاللتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة”.

إصابة مواطن بحريني

وفي المنامة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المعروف أيضا بـ”كوفيد19″، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا”.

وقالت الصحة البحرينية إن المصاب مواطن بحريني قاد من إيران.

ولفتت إلى أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن، بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، مشيرة إلى أنه تم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز “إبراهيم خليل كانو” الصحي بمنطقة السلمانية، في العاصمة المنامة.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوص اللازمة للمواطن للتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وشددت على أنها تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المعروف أيضا بـ”كوفيد 19 “، بحسب المعايير الدولية التي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية.