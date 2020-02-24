البحرين.. إغلاق بعض المدارس احترازيًا بسبب فيروس كورونا

قررت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، إغلاق بعض المدارس احترازيًا بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة لمواطن بحريني قادم من إيران.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن بحريني قادم من إيران عن طريق دبي تم نقله فوراً للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحي المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوماً.

وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين في تاريخ 21 فبراير الجاري، قادماً من إيران عن طريق دبي، ولم يتم رصد أي أعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولي وأن الأعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التي كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وأوضحت أن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19، يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين في سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر في سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.

وأهابت بكافة القادمين من الدول المتفشي بها الفيروس أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19 والمتمثلة بارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.