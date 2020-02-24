نقابة التربية تدعو لتعطيل الدراسة أسبوعين احترازيا

دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي وقيادي الوزارة الى إصدار قرار عاجل بتأجيل الدراسة اسبوعين بعد انتهاء عطلة الأعياد الرسمية احترازيا لمنع انتقال اي عدوى بمرض كورونا – لاقدر الله – بين ابنائنا الطلاب او الهيئات التعليمية والادارية .

واكد العازمي ان ابنائنا هم أغلى ما يمتلكه الوطن ونحن لا نقبل باي حال ان يمسهم اي مكروه – لاقدر الله – مشددا على انه لا تهاون في امن الوطن وخاصة في التعامل مع هذا الفيروس القاتل .

ودعا العازمي في ختام تصريحاته الله – عز وجل – ان يحمي وطننا الغالي ويحفظ ابنائنا وجميع المواطنين والمقيمين على ارض وطننا الحبيب من اي مكروه وسوء تحت راية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد – حفظه الله ورعاه .