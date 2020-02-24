“التحالف الوطني” ينتقد إدارة وزير الصحة لاستقبال المواطنين القادمين من إيران

انتقد التحالف الوطني الديمقراطي إدارة وزير الصحة د. باسل الصباح لعملية استقبال المواطنين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما شكل خطرا بالغا على أسرهم في المقام الأول والأمن الصحي العام في المقام الثاني.

وقال التحالف الوطني في بيان صحفي اليوم أن وزير الصحة د. باسل الصباح تعامل مع القادمين من إيران باستهتار غير مسبوق، وغلب فيه المصلحة السياسية على العامة بخضوعه الى الضغوطات النيابية والسياسية مما ترتب عليه إثارة الذعر في المجتمع.

وشدد التحالف على أن الوزير د. باسل الصباح يتحمل المسؤولية السياسية للفوضى التي خلفتها سوء إدارته لعملية التعاطي مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالفيروس، مضيفا أن من دلالات فشل الوزارة والوزير في إدارة الأحداث عدم وجود مستشفى للعزل والحجر الصحي والاستعانة بفندق، وما يطرح تساؤلات في غاية الأهمية عن قدرة الدولة على التعامل مع أي أحداث مشابهة.

وتمنى التحالف الوطني الديمقراطي للمصابين بالفيروس بسرعة الشفاء، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الى توفير كامل الرعاية الصحية لهم ولذويهم ومن خالطهم من المواطنين.