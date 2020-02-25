أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق خمس صيدليات لعدم التزامها بالقرار الوزاري بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن أمر الاغلاق جاء من خلال تعليمات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي أشرف على الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق القرار.

وأوضحت أن إغلاق تلك الصيدليات يأتي بعد مخالفتها عدة قوانين من ضمنها زيادة أسعار الكمامات الطبية والامتناع عن بيعها بالسعر المحدد من قبل الوزارة.

وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون داعية المواطنين والمقيمين الى عدم التردد في الابلاغ عن أي زيادة مصطنعة في أسعار أي مستلزم طبي مثل الكمامات أو غيرها وذلك بالاتصال على الخط الساخن (135) والابلاغ عن طريق مراكز الطوارئ المنتشرة في المحافظات.

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا وزاريا أمس الاثنين بناء على كتاب من وزارة الصحة الكويتية بشأن تحديد اسعار بيع الكمامات الطبية حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 فلس و 320ر1 دينار كويتي.