دعت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في المناطق التي ظهرت بها إصابات (فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) ‏وتم تعليق الرحلات الجوية بين دولة الكويت وبينها وهي كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلند ‏إلى ضرورة التواصل مع بعثات دولة الكويت في تلك الدول على هواتف الطوارئ التالية وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى البلاد.

رقم الطوارئ في سيئول :(00821067483688) رقم الطوارئ في تايلاند :(0066918909998) رقم الطوارئ في روما :(00393438598765) رقم الطوارئ في قنصلية ميلان:(00393317207743).