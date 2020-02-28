بعد عودتهم من الصين.. وضع رئيس منغوليا وفريقه الحكومي تحت الحجر الصحي بسبب كورونا

ذكرت وكالة مونتسام الرسمية للأنباء الجمعة أن الرئيس المنغولي باتولجا خالتما وغيره من المسؤولين الحكوميين وضعوا قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودتهم من زيارة إلى الصين.

وباتولجا هو أول رئيس دولة يزور الصين منذ أن بدأت تطبيق إجراءات خاصة للحد من تفشي فيروس كورونا في يناير كانون الثاني. ووصل إلى بكين وبرفقته وزير الخارجية تسوجتباتار دامدين وغيره من كبار مسؤولي الحكومة أمس الخميس، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الحكومة لي كه شيانغ. ونُقلوا إلى الحجر الصحي فور عودتهم إلى البلد على سبيل الوقاية.