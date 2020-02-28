أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 36 حالة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة القول في بيان إن الحالات الثلاث الجديدة تعود إلى مواطنات بحرينيات وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأوضحت أن نتائج التحاليل المختبرية كشفت إصابتهن بالفيروس مشيرة إلى أنه تم نقلهن على إثر ذلك إلى مراكز خاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمين.

وأكدت الوزارة أن “جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص”.

وجددت دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الى الاتصال برقم خاص لجدولة موعد الفحص والبقاء في مقر سكنهم بغرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لعدم نشر الفيروس لعائلاتهم وللمجتمع.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت الاثنين الماضي تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لمواطن بحريني قادم من إيران.

ويعتقد أن (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني قبل ان يتسع نطاق تفشي الفيروس وينتشر في أكثر من 40 دولة حتى الآن.