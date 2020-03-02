وزير التربية: اختبارات نهاية العام 31 مايو

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي المواعيد الجديدة لاختبارات نهاية العام الدراسي 2019-2020 محدداً 31 مايو بداية انطلاقة الاختبارات التي سوف تكون بعد عيد الفطر بأسبوع كامل، ومؤكداً اعتماد هذه المواعيد بشكل رسمي.

وقال الحربي في لقاء على تلفزيون الكويت إن تمديد عطلة المدارس إذا ما استمرت الأزمة الصحية أمر مرتبط بوزارة الصحة ومدى تقييمها للوضع ونحن لا نستطيع الافتاء ولكن مستعدون لأي طارئ، لافتاً إلى أن تعطيل الدراسة أثر على الخطة الدراسية ولكن لم يفقدها مضمونها أو ماهيتها بل حافظت على جوهرها.

وقال إن قضية تخفيف المناهج ليست بمشكلة كبيرة لنا ولكن لم نستشعر حاجة لها وليست واردة، مبيناً أن تقليل المناهج أمر يرتبط به عدم اعتماد الشهادة لذا البديل الأفضل تمديد العام الدراسي، مؤكداً أن التعليم عبر الأون لاين موجود منذ زمن على القناة التعليمية ولكن التربية تحتاج إلى تفاعل إنساني واجتماعي حتى لا يصبح الإنسان كالآلة.

وشدد الحربي “سوف يتم وقف أي معلم مصاب بالفيروس عن العمل إلى حين التأكد من مثوله للشفاء”، مبيناً أنه سوف يتم اللجوء لنقل المعلمين وندبهم في حال وجود نقص.