“القوى العاملة” المصرية عن قرار الكويت وقف التأشيرات: شأن داخلي لا علاقة لنا به ‏

أكدت وزارة القوى العاملة المصرية احترامها قرار الكويت وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الناطق الرسمي المستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعدالدين، إن «الوزارة تحترم قرار السلطات الكويتية»، معتبراً أن «هذا شأن داخلي ولا علاقة لمصر بالقرار، كون ذلك يأتي في إطار الصالح العام للبلاد هناك حفاظاً على المواطنين والقادمين إليها».

وأضاف أن «وزارة القوى العاملة، ستبحث أي شكاوى تأتي من المواطنين المصريين (الحاصلين على التأشيرات)»، موضحًا أن «عددهم ليس كبيراً لأننا لسنا في إجازة صيفية، وهي أعداد بسيطة جداً، وأي شكاوى تأتي للوزارة سيتم بحثها فوراً والعمل على حلها».