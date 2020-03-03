“الصحة” لـ”التجارة”: منع الشيشة في “المقاهي”

وجهت وزارة الصحة كتاباً إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، تهيب فيه بالتنبيه على جميع المقاهي بمنع تداول الأرجيلة (الشيشة) في الوقت الراهن، وحتى تقييم الوضع الصحي في البلاد.

كما أهابت الوزارة، بضرورة التقيد بوسائل الوقاية الصحية الشخصية في صالونات الحلاقة والنوادي.

وقالت الوزارة، إنه «نظراً للوضع الصحي الوبائي العالمي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على منع انتشار المرض في المجتمع، تهيب وزارة الصحة بالتأكيد على جميع العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية بتوفير بيئة صحية، وذلك بالالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات، واستخدام المطهرات والمعقمات».

المصدر : الراي