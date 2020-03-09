اعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين اقامة مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بوروسيا دورتموند في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غد من دون جمهور.

وقالت الشرطة في بيان ان هذا الاجراء جاء تحسبا لانتشار (فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث الرياضية والثقافية في البلاد.

واضاف البيان ان هذا الاجراء جاء تماشيا مع قرار الحكومة الفرنسية أمس بحظر تواجد أكثر من 1000 شخص في مكان واحد بسبب الفيروس.

وسيخوض سان جيرمان مباراة الإياب دون مؤازرة جمهوره بعدما خسر في الذهاب على ملعب دورتموند بنتيجة 2 – 1.

وكان وزير الصحة الفرنسي اوليفيه فيران اعلن امس الاحد منع التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) في فرنسا 1126 شخصا فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 19.