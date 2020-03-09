أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة قادمة من جمهورية إيران الإسلامية.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الاثنين إن التحاليل والفحوصات أثبتت أن تلك السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس.

وأكد أنها خضعت للفحوصات اللازمة حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية والمعمول بها في دولة الكويت للتؤكد من شفائها التام.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة لها قبل خروجها غدا الثلاثاء من المستشفى.