الكويت تسجل إصابات جديدة بكورونا.. وتكشف مصدرها

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عن تشخيص أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 69.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية ، عبدالله السند، بأن إحدى الحالات لشخص قادم من إيران ، في حين أن الإصابة الثانية هي لشخص مخالط لشخص مصري الجنسية كان مسافرا الى أذربيجان . وبيّن السند أنه إلى جانب تلك الحالتين، فقد تمّ أيضا تشخيص إصابة شخصين كويتيين عائدين من مصر.

وأوضح المسؤول الكويتي، وجود 4 حالات في العناية المركزة ، أحدها في حالة حرجة، بينما الثلاث حالات الأخرى فهي في حالة مستقرة وتتلقى الرعاية. جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114457، في حين سجل وفاة 4026 أشخاص، وشفي من المرض 64014.