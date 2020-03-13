قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي إن الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى إثر اجتماعها يوم أمس الخميس بسقوط حضور المسلمين صلاة الجمعة في المساجد وتأدية الصلاة في المنازل جاءت لوجود وباء أو مرض معين والخشية من انتشاره أكثر في البلاد وحماية للناس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة بهذا الشأن.

وأضاف الوزير العفاسي في تصريح صحفي اليوم الجمعة أنه بناء على ذلك تم التعميم على جميع مساجد الكويت بوقف صلاة الجمعة وأن يصلي المواطنون والمقيمون في منازلهم ظهرا موضحا أن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة من شأنها الحد من انتشار الفيروس والمحافظة على أرواح الناس من المواطنين والمقيمين.

يذكر أن الفتوى آنفة الذكر استندت إلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وبناء على التقارير الصحية عن إمكانية انتشار فيروس كورونا في التجمعات ومنها المساجد ولأن تجمعهم فيها للصلاة أصبح سببا للعدوى لذا يشرع ذلك في زمن الأوبئة والأمراض المعدية.