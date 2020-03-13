الكويت تضم القادمين من مصر إلى قائمة “الحجر المؤسسي”

حدثت وزارة الصحة الكويتية إجراءاتها بشأن القادمين من المواطنين والقادمين من بعض الدول ويطبق عليهم (الحجر المؤسسي) لتضيف القادمين من جمهورية مصر العربية إلى قائمة الحجر المؤسسي.

وتضم قائمة الدول المطبق عليهم الحجر المؤسسي وهو الحجر الإلزامي بالمحاجر، مع أخذ مسحة للفحص المخبري للقادمين إلى الكويت من كل من الصين، هونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا و إيران والعراق.

وأضافت وزارة الصحة الكويتية، أنه بالنسبة للحجر الصحي المنزلي للقادمين إلى البلاد، فشمل 20 دولة، هي: سنغافورة، تايلاند، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، بغلاديش، الهند، الفلبين، سريلانكا، سوريا، لبنان، الولايات المتحدة، هولندا، سويسرا، بريطانيا، بلجيكا، السويد، النرويج وأذربيجان.

من جانب آخر، نفت وزارة الداخلية الكويتية “جملة وتفيصلا” صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من المؤسسة الأمنية يحدد مواعيد وأوقات مغادرة المنازل ومخالفة مالية على غير الملتزمين مؤكدة أن هذا الخبر “غير صحيح نهائيا”. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه بث أو ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم بثه أو نشره والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات.