الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان اليوم الجمعة، بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس آذار الجاري، وأبريل نيسان المقبل، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها، لخوض أي مباريات يتم إقامتها.

وأوضح الفيفا “القواعد العامة التي تلزم الأندية في العادة بترك لاعبيها، لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية، لن يتم تطبيقها في الفترتين الدوليتين المقبلتين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)”.

وكان تفشي فيروس كورونا مؤخرا، قد أدى لتعليق معظم الأحداث الرياضية الكبيرة على مستوى العالم.