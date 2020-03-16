اعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوبي العراق اليوم فرض حظر تجوال في المحافظة في اطار سعيها للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكر محافظ البصرة اسعد العيداني في بيان ان الحظر سيبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وحتى صباح يوم الاحد المقبل باستثناء الدوائر الصحية والبلدية والامنية وعجلات نقل المواد الغذائية والحالات الحرجة.

وبين ان الحظر فرض لدواع صحية وليس لدواع امنية وسيسمح للكوادر المناوبة في الشركات النفطية مزاولة عملها.