أعلنت السلطات المغربية اليوم الاثنين حزمة اجراءات لمواجهة مخاطر تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تشمل اغلاق الأماكن العامة والترفيهية حتى اشعار اخر ومنها المقاهي والمطاعم وقاعات السينما والمسارح والحفلات والأندية والمرافق الرياضية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان ان هذا الاجراءات تسري ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي بهدف تطويق مخاطر تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه “جائحة”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإغلاق لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية.

وأوضحت ان القرار اتخذ في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي (كورونا المستجد – كوفيد 19) ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

وأكدت الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمراكز التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق البلاد.

ودعت المواطنين إلى المساهمة “بقوة وحس وطني والتجاوب الإيجابي” مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي مشددة على ضرورة تجنب التجمعات واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية.

ووفق اخر احصاءات رسمية ارتفع عدد الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 29 حالة في المغرب فيما قررت السلطات تعليق الرحلات الجوية والبحرية واغلاق المنافذ البرية امام المسافرين في مسعى لمواجهة الوباء.