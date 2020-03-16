قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاثنين إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة أغلقت ثلاثة محلات تجارية وتم إلغاء رخصتي شركتي دلالة نظرا إلى مخالفة قرار الوزارة رقم 76 لسنة 2020 بشأن تثبيت أسعار بيع جميع السلع الغذائية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن فرق الطوارئ قامت خلال جولاتها التفتيشية بإغلاق بسطة خضار فضلا عن التدقيق على 467 صيدلية ومحلا تجاريا وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير فضلا عن تحرير 51 محضر ضبط لمحلات تجارية مخالفة.

وبينت أن مركز الطوارئ استقبل 575 شكوى عبر الخط الساخن 135 إضافة إلى إعادة فتح ستة محلات تجارية بعد أخذ تعهدات بإزالة المخالفات التي تمت وعدم تكرارها.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وان فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسوء له نفسه استغلال الظرف .