كشفت بيانات رسمية صينية اليوم الاثنين عن ان عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لمسافرين قادمين للصين تجاوز عدد حالات الاصابة الجديدة داخل البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة نقلا عن وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس اربع حالات منها في مقاطعة (هوبي) و12 حالة إصابة لمسافرين قادمين من الخارج.

واضافت ان الحالات ال12 موزعة باربع حالات في بكين واربع حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) وحالتين في (شنغهاي) وحالة واحدة في مقاطعة (يوننان) وحالة مماثلة في مقاطعة (قانسو).

من جهتها قالت ادارة الهجرة الوطنية ان البلاد شهدت دخول حوالي 120 الف شخص عبر الحدود البرية والبحرية والجوية يوميا منذ ان اعلنت منظمة الصحة العالمية مرض فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) كجائحة في 11 من مارس الحالي.

واضاف المسؤول بالادارة ليو هاي تاو في مؤتمر صحفي ان العدد كان اقل بنسبة 80 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

واوضح ليو انه في هذه الفترة دخل 20 الف شخص الصين يوميا عبر رحلات جوية دولية وكان حوالي 10 بالمئة منهم اجانب.

من جانبها خصصت الحكومة الصينية على كافة المستويات حتى يوم الجمعة 9ر116 مليار يوان (7ر16 مليار دولار ) من الاموال للوقاية من الفيروس ومكافحته.

وقال المسؤول بوزارة المالية فو جين لينغ في مؤتمر صحفي انه بينما تواصل الحكومة الصينية جهودها لوقف انتشار فيروس كورونا فقد اتخذت مجموعة من الاجراءات لتخفيف تأثيره على الاقتصاد.

واضاف ان الايرادات المالية للحكومة في الربع الاول من العام الحالي تأثرت بشكل مؤقت بسبب الفيروس حيث اتخذت تخفيضات ضخمة على الضرائب والرسوم لدعم النمو الاقتصادي.

بيد ان اكد ان الاقتصاد الصيني يتمتع بامكانيات ومرونة كبيرتين ولا يزال حجم الايرادات المالية كبيرا اذ ان هناك مجالا كبيرا للتكيف مع الايرادات المالية.