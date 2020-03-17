أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة ومع حالات الشفاء ال12 “يصبح لدينا 118 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا”.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال17 لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون.

وأشار إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.