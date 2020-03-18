قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم إن الشركة بانتظار تعليمات السلطات الصحية والحكومية المختصة التي تتولى إدارة الأزمة للسماح لها بتشغيل رحلات إجلاء المواطنين من خارج البلاد.

وأكد الجاسم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الخطوط الكويتية على أتم الاستعداد لتنفيذ طلبات الإجلاء من خلال أسطولها من الطائرات وكوادرها التنفيذية والفنية والتشغيلية المستعدة لوضع كل إمكاناتها تحت تصرف الحكومة في جميع ما تقرره تجاه خدمة وطننا الغالي وشعبنا الكريم وللوفاء بدورها الناقل الوطني للكويت.