الاستغناء عن محجر الكوت وجار تعقيمه تمهيدا لفتحه للجمهور

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات في وزارة المالية عادل المناعي اليوم الأربعاء أنه سيتم بناء على طلب من وزارة الصحة الاستغناء عن محجر الكوت وهو أحد المحاجر الصحية في الكويت للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المناعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه جار حاليا تعقيم وتنظيف محجر الكوت بالتعاون مع وزارة الصحة مثمنا التعاون والتنسيق معها في هذا الشأن.

يذكر أن جميع المحاجر الصحية في الكويت تعنى بها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة وحال الانتهاء من المحجر وتسليمه تتم عمليات التعقيم والتنظيف.