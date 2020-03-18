أعلنت وزارة العدل الكويتية اليوم الأربعاء أن الإدارة العامة للتنفيذ ستقوم بتحويل النفقات لأصحاب ملفات التنفيذ الدائنين بأحكام النفقات آليا إلى حساباتهم البنكية طوال فترة الإجازة دون توقف.

ودعت الوزارة في بيان صحفي جميع الذين لم يزودوا الإدارة العامة للتنفيذ بأرقام (الآيبان) الخاصة بحساباتهم البنكية أن يبادروا باستصدار شهادة من البنك برقم (الآيبان) وإرسالها إلى الإدارة العامة للتنفيذ مع بيان الرقم الآلي لملف التنفيذ.

وذكرت أنها خصصت الرقم (24992734) من خلال إرسال رسالة عبر برنامج (واتساب) فقط من الساعة 4 الى الساعة 6 مساء كل يوم وذلك حتى يتسنى للادارة تحويل نفقاتهم آليا إلى حساباتهم البنكية.