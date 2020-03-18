وزير الخارجية: توجيهات سامية فيما يخص عملية إجلاء المواطنين في الخارج

قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد إن هناك توجيهات سامية من صاحب السمو فيما يخص عملية إجلاء المواطنين في الخارج.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تماسك المنظومة الصحية يساعد على عودة المواطنين في الخارج سريعا «نحن ملتزمون بما اقسمنا عليه في حماية الكويتيين».

ولفت إلى انه «تم حصر ما يقارب 18 إلف مواطن في الخارج وبعد إضافة المبتعثين للعلاج والطلبة قد يفوق المجموع الـ 60 ألف مواطن»

وجدد وزير الخارجية الدعوة للمواطنين في الخارج للتواصل مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل بياناتهم وتسهيل عملية إجلائهم.