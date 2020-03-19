الصين .. لا اصابات جديدة “محلية” بفيروس lكورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس عدم تسجيل اي حالة إصابة “محلية” بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي ان مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس لم تسجل اي حالة إصابة بالفيروس فيما تم تسجيل 34 حالة إصابة “وافدة” لمسافرين قادمين للصين.

واوضحت ان 21 حالة في العاصمة (بكين) وتسع حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) وحالتان في (شنغهاي) وحالة إصابة واحدة في مقاطعة (هيلونغجيانغ) وأخرى مماثلة في مقاطعة (تشجيانغ).

واضافت انه تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد) جميعها فيمقاطعة (هوبي) ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 3245 شخصا والإصابات المؤكدة الى 90924 شخصا.

وذكرت ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 23 حالة مبينة ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 2314 شخصا بينما غادر المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية 819 شخصا بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتشافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الان الى 70420 شخصا.

وقالت ان 7263 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و9144 شخصا تحت المراقبة الطبية اثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس من بينهم 1032 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

واشارت الى تسجيل 192 حالة إصابة مؤكدة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة حتى نهاية امس الأربعاء من بينها اربع حالات وفاة في حين تم تسجيل 15 حالة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة و100 حالة إصابة في (تايوان) بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

ولفتت الى مغادرة 95 مريضا في هونغ كونغ وعشرة في مكاو و22 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء