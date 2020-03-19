ايران: معدل كورونا 50 إصابة في الساعة ووفاة كل 10 دقائق

قالت السلطات الصحية في إيران اليوم الخميس إن معدل حصيلة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) يبلغ 50 إصابة في الساعة الواحدة فيما يتوفى شخص واحد كل عشر دقائق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن رئيس المركز الإعلامي بوزارة الصحة الايرانية كيانوش جانبور القول “انه في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) كما يتوفى شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل”.

وأضاف “انه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز” الذي يمثل رأس السنة الجديدة بالتقويم الفارسي.

ومن جانبه قال مسؤول صحي إيراني إن الفيروس لم يصل نقطة الذروة لغاية الان في بلاده مؤكدا أنه “في حال عدم التزام التوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين سنواجه وضعا خطيرا في هذا المجال”.

ونقلت (ارنا) عن رئيس منظمة النظام الطبي محمد ظفرقندي القول إن وقف الحالة التصاعدية للإصابات والوفيات “متعلق بمدى الالتزام بالشروط الصحية”.

وأضاف “ان دراسات زملائنا تشير الى اننا نطوي مرحلة تصاعدية وان وقف ذلك يعتمد على اجراءات المسؤولين والتزام المواطنين”.

وأوضح “انه وفقا لصيغ الامراض السارية لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15 الى 20 بالمئة سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع”. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد اصابات فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في ايران بلغ 17361 والمتعافين 5710 والمتوفين 1135 حالة حتى ظهر أمس الاربعاء.

وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي أنها طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا بمبلغ خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي أنتشر في عموم البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس انتشاره في العديد من دول العالم في ظل مخاوف من تسجيل المزيد من الاصابات والوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس الجاري أنها باتت تعتبر فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) جائحة ما يعني أنه بمثابة وباء متفش عالميا لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن “السيطرة عليه”.

ويعتقد ان (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشيه وينتشر في العديد من الدول بجميع قارات العالم ليصيب نحو 220 ألف حالة من بينها قرابة تسعة آلاف وفاة.