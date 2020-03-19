‏⁧‫السفارة البريطانية‬⁩ توضح دعوتها لرعاياها بشأن اللجوء إلى الجمعيات الخيرية

قالت السفارة البريطانية لمواطنيها في الكويت بتغريدة على حسابها في تويتر: إذا كنت عالقًا في الكويت وليس لديك ما يكفي من المال، فالرجاء طلب المساعدة من خلال الأصدقاء أو المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت مثل بيت الزكاة”.

دعت السفارة البريطانية رعاياها في الكويت إلى طلب المساعدة من أصدقائهم أو عوائلهم أو الهيئات الخيرية في الكويت مثل بيت الزكاة في حال علقوا في الكويت ولم تعد لديهم أموال كافية.

وفي وقت لاحق، أصدرت السفارة البريطانية، بعد ساعات من دعوتها رعاياها الذين يحتاجون للمساعدة باللجوء لأصدقائهم وعوائلهم وللجمعيات الخيرية، بياناً توضح فيه ما قصدته.

وأشار البيان إلى أن المواطنين البريطانيين يتعرضون أحياناً في الكويت وحتى في الأوقات العادية لمصاعب مالية كبيرة، حيث تقوم السفارة بمساعدتهم في هذه الحالات للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم للحصول على المساعدة المالية منهم، كما أنها وكخيار أخير يتجه البريطانيون أحياناً للاتصال بالجمعيات الخيرية.

وأضاف البيان أن السفارة لا تستطيع تقديم المساعدة المالية للمواطنين البريطانيين، مبينة «نحن عادة ما ننصحهم به أن يقوموا بعمل تأمين سفر قبل سفرهم وأحياناً وفي ظروف محددة من الممكن أن تقدم السفارة للبريطانيين قرضاً طارئاًَ مع تعهد بسداده، وعليه فإذا شعر البريطانيون أنهم استنفدوا جميع الخيارات وأنهم يستحقون مثل هذه المساعدة، فإنه يتوجب عليهم الاتصال بالسفارة على هاتف رقم 22594320 والتحدث مع القسم القنصلي».