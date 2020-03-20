أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات إلى أربع وفيات.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن قوجة قوله في تصريح صحفي أنه تم تسجيل 168 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 359 حالة.

وأوضح ان حالة الوفاة الثالثة كانت لقائد القوات البرية الأسبق أيتاج يلمان في حين ان الأخرى لإمرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وعلى الصعيد ذاته أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية اليوم إغلاق المساجد يومي الجمعة والسبت خلال ليلة الإسراء والمعراج لإحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الاناضول عن رئيس الهيئة علي أرباش قوله في تصريح صحفي ان “دفع المضرة أولى من جلب المنفعة وحفظ النفس البشرية من أهم أسس الدين الاسلامي”.

وفي اليونان اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 464 حالة بعد تسجيل 46 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المتحدث باسم الوزارة البروفيسور سوتيريس تسيودراس قوله في تصريح صحفي ان 16 مريضا من بين المصابين وضعوا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي في حين تم شفاء 19 حالة من الفيروس ووفاة ستة أشخاص.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم تخصيص 11 مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). وفي أرمينيا أعلن زير الصحة أرسين توروسيان اليوم تسجيل سبع إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 122 حالة فيما سجلت قبرص ارتفاع عدد الإصابات إلى 68 بعد تسجيل تسع حالات جديدة مؤكدة.

وفي اوكرانيا اعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 21 حالة وذلك بعد تسجيل 5 اصابات جديدة مؤكدة.