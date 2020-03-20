أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة عدم تسجيل اي حالة إصابة جديدة محلية بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي ان مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) مركز تفشي الفيروس لم تسجلا اي حالات إصابة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

وقالت انه تم تسجيل 39 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين 14 حالة منها في مقاطعة (كوانغ دونغ) وثماني حالات في (شنغهاي) وست حالات في العاصمة (بكين) وثلاث في (فوجيان) وحالة إصابة واحدة في كل من مقاطعات (تيانجين) و(لياونينغ) و(هيلونغجيانغ) و(تشجيانغ) و(شاندونغ) و(قوانغشي) و(سيتشوان) و(قانسو).

وأوضحت اللجنة انه تم كذلك تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد) حالتان اثنتان منها في مقاطعة (هوبي) وحالة وفاة واحدة في مقاطعة (لياونينغ) ليرتفع بذلك عدد الوفيات خلال ال24 ساعة الماضية الى 3248 شخصا والإصابات المؤكدة الى 80967 شخصا.

واضافت ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 31 حالة غير ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 2136 شخصا بينما غادر المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية 730 شخصا بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتشافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الان الى 71150 شخصا.

وقالت اللجنة ان 6569 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و8989 شخصا تحت المراقبة الطبية اثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس من بينهم 1197 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

واشارت اللجنة الى تسجيل 208 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة حتى نهاية امس الخميس من بينها اربع حالات وفاة في حين تم تسجيل 17 حالة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة و108 حالاتإصابة في (تايوان) بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

ولفتت الى مغادرة 98 مريضا في هونغ كونغ وعشرة في مكاو و26 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.