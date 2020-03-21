“الصحة”: وصول معدات ومستلزمات طبية لدعم المخزون الاستراتيجي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن وصول كمية من الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لدعم المخزون الاستراتيجي في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» لافتة إلى أنه سيتم استخدامها اعتبارا من غد السبت.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر في تصريح للصحفيين عقب وصول تلك المستلزمات على متن طائرة قادمة من الصين اليوم الجمعة حرص الوزارة على توفير كل المعدات والمستلزمات الطبية وأحدثها خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وأشار البدر إلى أن خطة وزارة الصحة في الوقت الراهن تركز على إجلاء المواطنين في الخارج ومن ثم فحصهم في مطارات الدولة قبل دخولهم الى البلاد موضحا أن الوزارة وضعت خطة طويلة المدى لمواجهة الفيروس.