الإمارات توقف تداول الصحف والمجلات الورقية لمواجهة كورونا

قرر المجلس الوطني للإعلام الإماراتي، وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، اعتباراً من 24 مارس/آذار الجاري وحتى إشعار آخر، بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

استثنى القرار توزيع الإصدارت للمشتركين وفي منافذ البيع الكبرى بمراكز التسوق مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتضمن القرار منع تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية بما فيها التسويقية في التجمعات السكنية والمطاعم والفنادق والعيادات والمراكز الصحية وقاعات الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية والخاصة و غيرها من الأماكن التي تجعلها متداولة بشكل جماعي، ويستثنى من قرار المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات الصحية.

يأتي قرار المجلس انسجاما مع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا جراء التداول اليومي للمطبوعات الأمر الذي قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات.

وأكد المجلس الوطني للإعلام الإماراتي أن الصحف اليومية وبما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة ستواصل دورها المحوري في نشر الأخبار والقضايا الوطنية والمساهمة الفاعلة في جهود التوعية والتثقيف للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر منصاتها المختلفة.