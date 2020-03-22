قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبار من يوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وذلك بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في قصر السيف في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.