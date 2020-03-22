“الصحة”: أجهزة فحص كورونا عبر الحمض النووي وصلت البلاد اليوم

أعلنت وزارة الصحة وصول كمية من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) عن طريق الحمض النووي، اليوم الأحد، لتكون الكويت «أول دولة في المنطقة توافر مثل هذا الفحص».

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت ممثلة بوزارة الصحة قامت بجلب تلك الفحوصات بعد أن وافقت عليها استثنائيا منظمة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في 12 مارس الجاري.

وأضاف البدر أنه في حالة الطوارئ يوجد لدى منظمة الغذاء والدواء الأميركية آلية تفوض شركات الأجهزة والمعدات الطبية لاستخدام هذه الفحوصات لافتا إلى أن إدارة الهندسة الطبية بالوزارة قامت منذ الاعلان عن هذه الفحوصات التنسيق مع الشركات المحلية والخارجية المصنعة لتوفير تلك للأجهزة من خلال تم تصميم الاختبار للكشف عن الفيروس في عينات الجهاز التنفسي مثل الأنف أو مسحات فموية.

وذكر أنه خلال عشرة أيام من التفويض الاستثنائي من منظمة الغداء والدواء الأميركية لتلك الفحوصات سارعت الكويت بالعمل على جلب تلك الاجهزة التي وصلت البلاد اليوم «مما يحسب لها ويعد انجازا غير مسبوق».

ولفت إلى أنه تم أمس الأول الموافقة على جلب فحوصات تظهر النتيجة خلال 45 دقيقة مضيفا أن تلك الفحوصات وغيرها ستصل إلى الكويت الشهر المقبل.